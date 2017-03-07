Москва, 7 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал привлечь к уголовной ответственности Михаила Саакашвили за приказ потопить судно с депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Один из чиновников Грузии, бывший замминистра по военно-морским делам при Саакашавили признался, что Михаил Саакашавили ему давал приказ уничтожить то судно, на котором ехали мы, депутаты Госдумы во главе со мной. По ошибке указали Лужкова, Лужкова там не было», — рассказал Жириновский.

«Был приказ дан: потопить судно. Мы выехали на судне «Акация» из Сочи и поплыли в Сухуми. Тогда Абхазия считалась юридической частью Грузии, и Саакашавили запретил русским туристам появляться там», — напомнил он.

«Приказ отдал. Тоже с юристами поговорим и привлечь к уголовной ответственности за приказ потопить судно с депутатами Государственной думы», — призвал Жириновский.

«Как веревочки не виться — конец будет, все тайное становится явным. Вот люди признаются, что получали приказ на убийство депутатов Госдумы», — заключил он.