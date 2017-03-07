Москва, 7 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. ЛДПР выставляет ответный иск Украине в Гаагский суд с требованием возместить моральный ущерб Владимиру Жириновскому, которого республика обвинила в терроризме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

«Во-первых, они террористами называют своих граждан, во-вторых, в понятие террориста входит то, что если русский хочет оставаться русским, он — террорист, это чудовищно. До этого Гитлер не дошел!» — возмущен депутат Госдумы.

«Когда, с другой стороны, мы оказываем помощь раненым: медикаменты, лекарства для больных, питание, одежда, даже вода, это тоже считается финансирование террористической деятельности. То есть в чистом виде безумство украинских дипломатов и правоведов», — полагает он.

«Мы выставляем ответный иск в тот же суд с просьбой возместить моральный ущерб 1 млрд рублей с Украины», — сообщил Жириновский.

«Там Геннадий Зюганов есть, он ничего не будет делать, Сергей Миронов, а мы добьемся, у нас очень квалифицированные юристы», — добавил он.

«Пусть Украина мне фабрику вернет в конце концов и заплатит штраф», — заключил он.

Украина в своем иске, поданном в Международный суд ООН в Гааге, просит обязать Российскую Федерацию полностью возместить ущерб, причиненный терактами, которые были осуществлены при поддержке РФ. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда, который принял этот иск к рассмотрению.

Среди требований — запретить финансировать терроризм на Украине всем российским чиновникам, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутата Госдумы Владимира Жириновского, депутатов Госдумы Сергея Миронова и Геннадия Зюганова. Украина просит суд привлечь этих и других лиц, ответственных за финансирование терроризма, к уголовной ответственности, а также обязать Россию немедленно оказать Украине всестороннее содействие в текущих и будущих запросах о помощи в расследовании и пресечении финансирования терроризма.