Венеция, Италия, 7 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Знаменитая Венеция, расположенная на 118 островах Адриатического моря, может полностью уйти под воду к 2100 году. К такому выводу пришли итальянские ученые, изучившие остатки древних прибрежных карьеров, которые сегодня используются для наблюдений за изменением уровня моря. Соответствующая статья опубликована в журнале Quaternary International.

Борис Кустодиев. Венеция. 1907

По оценкам ученых, до 2100 года уровень Средиземного моря поднимется на 140 см. При этом за последнее тысячелетие повышение уровня составило всего 30 см.

Выяснить, как именно менялся уровень моря, исследователям помогли старые каменоломни. В 4000−2500 годах до н.э. местные жители добывали в них материал для жерновов, с помощью которых измельчали зерно.

Ученые изучили исторические источники, аэрофотоснимки и фотографии района с каменными карьерами, а также выполнили моделирование уровня воды, что помогло им оценить промежуточное изменение уровня моря с тех пор, как разработка каменоломен прекратилась.

С тем, что Венеция постепенно погружается под воду, столкнулись еще древние поселенцы. Они дважды перестраивали город, перенося здания на более высокие острова.

В двадцатом столетии острова, на которых стоит город, погружались в воды Венецианской лагуны со скоростью до 5 мм в год. Расчеты ученых показали, что уже в 2028 году город станет непригодным для жизни.

Одной из главных причин погружения города в море являлся промышленный забор воды из артезианских скважин, что привело к проседанию водоносного слоя почвы. Когда скважины были закрыты, опускание города замедлилось, но не прекратилось окончательно. Кроме того, постепенному размыву Венеции способствуют учащающиеся наводнения в лагуне.

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