Бишкек, 7 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит сегодня, 7 марта, в столице Киргизской Республики. Об этом сообщает пресс-служба киргизского Кабинета министров.

Government.by Участники заседания Евразийского межправительственного совета

Участие в мероприятии принимают премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, председатель правительства России Дмитрий Медведев, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Отмечается, что главы правительств стран — участниц Евразийского экономического союза в ходе переговоров, которые пройдут в расширенном и узком составах, намерены обсудить наиболее острые проблемы и дальнейшие перспективы развития ЕАЭС, рассмотреть вопросы сотрудничества в рамках этого интеграционного объединения и подписать итоговые документы.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, России и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

Отметим также, что в настоящее время наиболее насущными проблемами этой страны из-за участия в интеграционных процессах на евразийском пространстве являются нежелание казахских властей отменять ветеринарный контроль на киргизско-казахстанской границе, и то, что Киргизия не успевает к ранее означенным срокам оборудовать ветлаборатории в соответствии с нормами и требованиями ЕАЭС.