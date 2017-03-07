Москва, 7 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил женщин с Международным женским днем — это день, когда мы можем еще раз помочь им, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

AnnaD Тюльпаны

«Мы без привязки, что это международный день. Это день, когда мы можем еще раз помочь нашим подругам, дочерям, женам, бабушкам, теще», — сказал парламентарий.

«Труд действительно тяжелейший — готовить обед, а то и три раза в день, стирать, в магазины ходить — неимоверный, двойная нагрузка. Из-за этого кстати многие семьи рассыпаются», — отметил депутат Госдумы.

«Мы им обязаны. Мы знаем, как тяжело бывает маме, как тяжело бывает даже теще и дочерям нашим тяжело, мы все это видим, понимаем, так устроена жизнь», — заявил Жириновский.

Наши женщины идут работать, куда хотят: и космонавтами, и депутатами, и министры, и вице-премьеры, поэтому здесь единственная в мире страна, которая дала все права женщинам в 1917 году — уже сто лет. Так что мы в этом плане идем с опережением», — добавил парламентарий.