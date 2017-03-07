Москва, 7 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ выдало картине студии Disney «Красавица и чудовище» прокатное удостоверение, однако посетить показы мюзикла смогут подростки старше 16 лет. Ограничение вызвано присутствием в сказке персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщает «Кинопоиск».

Цитата из м/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США Главный танец

"Прокатное удостоверение фильму выдаем без проблем. Возрастное ограничение — 16+», — пояснил глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

Дистрибьютор фильмов Disney на территории России, компания WDSSPR, пока не дала изданию комментарии в отношении этих сведений. Предположительно, прокатное удостоверение WDSSPR получит на руки 7 марта.

Отмечается, что ранее известие о появлении в сказке персонажа-гея вызвало резкое возмущение депутата Госдумы Виталия Милонова. Он заподозрил фильм в возможной пропаганде гомосексуализма, в связи с чем обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить картину до премьеры и запретить ее выход на экраны в том случае, если подозрения подтвердятся.

Также стало известно об отмене «по техническим причинам» пресс-показа «Красавицы и чудовища», намеченного на 6 марта. Об этом объявила WDSSPR. Российские кинотеатры начнут демонстрировать сказочный мюзикл с 16 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картина Билла Кондона «Красавица и чудовище» является игровой версией известного анимационного фильма студии Disney, вышедшего в 1991 году. В основу фильма легла одноименная сказка Жанны-Мари Лепренс де Бомон, главная героиня которой, прекрасная девушка, попадает в замок ужасного существа.

Как рассказал Кондон, в его постановке появится гомосексуалист — помощник Гастона по имени ЛеФу. Сначала он хочет стать Гастоном, а затем — поцеловать его, пояснил режиссер. Роль ЛеФу в фильме исполняет Джош Гэд, красавицу Белль сыграла Эмма Уотсон, а Гастона — Люк Эванс.

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