Черкесск, 7 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Долги Карачаево-Черкесии перед газоснабжающими организациями продолжают расти. Больше всех задолжало газовикам население. Общий долг жителей республики составил — более 1,2 миллиарда рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Эти данные озвучил в ходе заседания межведомственной рабочей группы при прокуратуре директор регионального филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», сообщили ИА REGNUM 7 марта в компании. Немалый долг накопили и предприятия, за которые платят местные администрации. Их долг составил более 24 млн рублей.

Еще 237 млн рублей задолжали за потребленный газ теплоснабжающие организации. Так, предприятие КЧ РГУП «Теплоэнерго» попало в список злостных должников с суммой долга свыше 120 млн рублей. За год его задолженность увеличилась более чем на 20%. Руководство КЧ РГУП «Теплоэнерго» называет основной причиной образования задолженности нехватку финансирования унитарного предприятия из республиканского бюджета.

Более 61 млн рублей просроченной дебиторской задолженности числится за организациями, подведомственными Министерству обороны РФ. В конце прошлого года ведомству было направлено официальное письмо о необходимости погасить долги, однако, ка отметили в газовой компании, до настоящего времени ответ не поступил.

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Газовый долг субъектов Северного Кавказа превысил 55 млрд рублей

Стоит отметить, что Карачаево-Черкесия еще в прошлом году называлась в числе регионов СКФО, которые накопили наименьшую сумму долга перед газовиками. Так, по итогам первого полугодия 2016 года газовый долг республики составлял 1,9 млрд рублей. В структуре долга большая часть принадлежала, как и в настоящее время, жителям региона.