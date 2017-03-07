Осло, 7 марта, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Арктика может вскоре стать свободной от льда, даже если государства достигнут целей Парижского соглашения по климату, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на мнение британских ученых.

Д. Банин Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

Подписав Парижское соглашение по климату, правительства около 200 стран поставили цель удержать рост средней температуры на Земле в пределах 1,5−2°C относительно соответствующего показателя доиндустриальной эпохи. «Цель в 2 °C может быть недостаточной, чтобы избежать освобождения Арктики от льда», — считают ученые Эксетерского университета Джеймс Скрин и Дениэл Вилльямсон.

При повышении средней температуры воздуха на 2 °C риск того, что летом лед в Арктике исчезнет, составляет 39%, уверены представители английского университета. При этом, с определенной долей вероятности можно утверждать, что повышение температуры на 1,5°C оставляет шанс, что летом в Арктике сохранится ледовый покров.

По оценке ученых, с вероятностью в 73% в летний период лед Северного Ледовитого океана растает, даже если правительства резко сократят вредные выбросы. Ученые прогнозируют, что при сохранении нынешних тенденций температура на Земле в ближайшее время повысится на 3 °C.

Издание напоминает, что в марте этого года в регионе были зафиксированы рекордно низкие для этого времени года показатели количества льда с момента начала спутниковых наблюдений в 1970-х.

По мнению профессора Тора Элдевика из университета Бергена (Норвегия), которое приводит The Guardian, если учесть, что с момента начала наблюдений ледяной покров уменьшился вдвое, полностью ото льда Арктика освободится через 40 лет. По расчетам ученых, в Арктике будет освобождаться ото льда порядка 1 млн км² акватории Северного Ледовитого океана: часть льда будет задерживаться в прибрежных бухтах.

Напомним, таяние арктических льдов в ближайшее время, что прогнозируют ряд ученых, открывает возможности для круглогодичной навигации в Северном Ледовитом океане. Арктические трассы, в том числе Северный морской путь, который проходит вдоль границ России, является кратчайшим путем из Европы в Азию.