Вашингтон, 7 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Американские компании, выступившие продюсерами ленты Оливера Стоуна «Сноуден», работают над документальной картиной о принципах действия мировой антидопинговой системы. Об этом рассказал автор проекта, российский режиссер Константин Фам, сообщает «Лайф».

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

По словам Фама, к настоящему моменту уже готов сценарий, идут переговоры с героями фильма. Рабочее название картины — «Корпорация допинга» (Dop Inc.), завершить съемки создатели планируют к концу года.

«Думаю, на Каннском фестивале объявим, к концу года фильм будет готов. Документальное кино быстро делается», — отметил режиссер.

Как рассказал режиссер, идеей проекта он обязан своему врачу, который работает и со спортсменами. Фам добавил, что очень эмоционально воспринял решение о недопуске к участию в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро российской параолимпийской сборной.

«Хочется вскрыть, как всё это работает. Люди не понимают, одна страна и спортсмены двурушничают, а остальные — белые и пушистые? — отмечает режиссер. — Хочется посмотреть вглубь, посмотреть, как работает система, как работают комитеты, которые проверяют спортсменов».

По его словам, если действительно показать все то, что на самом деле происходит в мировом спорте, в Олимпиаде не сможет участвовать ни одна сборная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года в России стартовал показ художественного фильма Стоуна об Эдварде Сноудене, бывшем агенте ЦРУ, в 2013 году разоблачившем спецслужбы США. В основу биографического триллера «Сноуден» легли книги «Файлы Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире» журналиста газеты «Гардиан» Люка Хардинга и «Время спрута» адвоката Анатолия Кучерены.

В июне 2014 года Оливер Стоун приобрёл у авторов права на экранизацию.

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