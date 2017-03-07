Москва, 7 марта, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В начале недели пара доллар/рубль снова оказалась под давлением. Котировки опустились в район 58 рублей, и если данный уровень будет пробит, стоит ожидать начала движения в район 57,35, считает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поводов для роста несколько. Во-первых, Минфин не так давно заявил, что объемы покупки валюты на открытом рынке в марте будут в два раза меньше февральских. Объясняется это тем, что «сверхдоходов» от Brent выше 40 долларов за баррель было получено меньше. Данный фактор носит скорее психологический характер, чем реальный.

Основной причиной укрепления рубля является временная слабость доллара США на мировом рынке», — пояснил он.

«В целом же текущее укрепление российской валюты носит временный характер. Любые признаки ухудшения обстановки на нефтяных площадка будут сразу же приводить к распродажам на российском рынке. К концу I квартала этого года котировки доллара США приблизятся к 62 — 62,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 7 марта Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и евро. Регулятор установил курс евро на отметке в 61,8606 рубля, он опустился на 12,44 копейки. Доллар подешевел к рублю на 57,29 копейки — до 58,337 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 37,11 копейки, составив 59,9226 рубля.