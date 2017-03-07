Вашингтон, 7 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Власти США разместили на сайте правительственных закупок тендер на проектирование в Словакии военных объектов, речь идет как о строительстве новых объектов, так и о модернизации и ремонте существующих, пишет RT со ссылкой на документ.

Кукрыниксы. НАТО

Цена контрактов сроком от трех до пяти лет с инженерными войсками США объявлена в $5 млн. Один из подрядов может получить американская компания или совместное предприятие компании США и страны, в которой будет вестись строительство.

По словам официального представителя Объединённого командования вооружённых сил США в Европе подполковника Дэвида Фэггарда, ведомство совместно с Корпусом военных инженеров США приступило к работе над проектом в рамках «Инициативы по укреплению европейской безопасности».

Уточняется, что военных баз США или войск на постоянной основе в Словакии нет. «Мы продолжаем в должном порядке работать над развитием инфраструктуры совместно с нашими союзниками и партнёрами», — пояснил Фэггард.

Компании, которые выиграют тендер, должны будут провести планирование строительных работ, подготовить проектную документацию, сметы, разработать технико-экономического обоснование и провести проверку на соответствие природоохранным требованиям. В число объектов включены аэродромы, склады, казармы, авторемонтные помещения, административные здания и инженерные коммуникации.

Словакия вошла в НАТО в 2004 году. Между страной и НАТО также было заключено соглашение о реформировании вооружённых сил страны под стандарты альянса.

В 2014 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не согласится на размещение военной базы НАТО в стране, даже если ценой отказа будет его карьера.