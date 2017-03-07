Рубцовск, Алтайский край, 7 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Компания вкладывает около 2 миллиардов рублей в долгосрочный инвестиционный проект, срок окупаемости которого составляет более 10 лет и размер прибыли весьма туманен. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон. Об этом накануне сообщил генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов в ходе своего визита в Рубцовск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова СГК предстоит обеспечить теплоснабжением рубцовчан

Рабочая поездка Михаила Кузнецова в Рубцовск была связана решением технических вопросов: энергетики реализуют сложный проект по объединению двух комплексов тепловых сетей в единый контур. Руководство СГК называет его социальным.

Светлана Шаповалова Директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов решает технические вопросы по проекту в Рубцовске

«С моей точки зрения, отрасль теплоснабжения в России у нас недофинансирована, причем недофинансирована давно. Очевидно, что в маленьких городах эта нехватка денег ощущается больше, чем в больших. Это приводит к технической деградации систем теплоснабжения. Но вместе с заниженным тарифом и нехваткой средств в теплоснабжающих организациях, практически во всех системах теплоснабжения есть большие внутренние резервы для повышения эффективности. Это совсем не то, когда говорят «тут воруют, надо порядок навести, чтобы не воровали, и сразу все наладится». Воров действительно много, но резервы кроются в самой архитектуре, доставшейся нам по наследству от Советского Союза. Но для того, чтобы эти резервы использовать, для того, чтобы по-прежнему обеспечить бесперебойное, надежное тепло жителям наших городов и не заставить их платить за это сверхвысокую цену, нужно правильно организовать процесс», — пояснил Михаил Кузнецов.

Он полагает, что именно Рубцовск является наглядной иллюстрацией назревающих проблем в теплоэнергетике.

Светлана Шаповалова Труба. Территория Южной тепловой станции. Рубцовск

«Знаю много городов, в которых острота проблем с теплоснабжением, может быть намного выше или, по крайней мере, не ниже (Новокузнецк, Тверь) — но она пока там не настолько проявились. Здесь же местные власти заблаговременно побеспокоились, просто видя те неприятности, с которыми могут столкнуться люди в Рубцовске, и, надо отдать им должное, принимают все меры в рамках своих полномочий. Поэтому мы сегодня находимся здесь, и решаем загодя те проблемы, которые могут выкатился на жителей этого замечательного города буквально года через 2 через 3», — пояснил Михаил Кузнецов.

Напомним, в Рубцовске действует одна ТЭЦ (Рубцовская), которая отапливает порядка 60% населения. Остальные 40% приходятся на долю Южной тепловой станции (ЮТС) с сетью котельных. Первый объект находится в частном владении, второй — в муниципальном. Михаил Кузнецов такой расклад назвал абсолютно типичным для всей России.

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов в Рубцовске

«Был завод — потребитель пара. Завод закрылся, производство упало. Для того, чтобы сохранить выручку, и, соответственно, обеспечить поддержку технического состояния теплоисточника на нужном уровне, нужно вкладывать тогда больше денег — выработка то стала меньше. Но, как всегда, у нас есть политические требования по невозрастанию тарифа. И в результате станция, как бизнес, стала менее интересной руководителям — собственникам этого теплоисточника, и они взяли курс, так скажем, на максимальное извлечение прибыли — насколько получится. В результате Рубцовская ТЭЦ с технической точки зрения превратилась в достаточно плачевное заведение. И изначально, когда мы думали, как нам реорганизовать систему теплоснабжения, и как использовать эти самые пресловутые внутренние резервы, мы думали сделать ставку именно на Рубцовскую ТЭЦ. Но, изучив то, что там происходит, стало понятно, что степень технической деградации на ТЭЦ зашла настолько далеко, что такая стратегия будет неразумна», — отметил Михаил Кузнецов.

Светлана Шаповалова Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов в Рубцовске

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Впоследствии в СГК рассмотрели еще несколько вариантов. Одним из них было применение распределенной генерации с использованием всех существующих в городе теплоисточников, но такой проект оказался слишком дорогостоящим.

Светлана Шаповалова Территория Южной тепловой станции. Рубцовск

«Самый дешевый и простой с технической точки зрения вариант — это оставить один теплоисточник, вложиться в его небольшое развитие, переложить сети и, таким образом, обеспечивать город теплом от одного объекта. Этот проект позволяет найти экономическую эффективность там, где она была в неком латентном виде. Речь идет о выработке электроэнергии с использованием преимуществ угольной генерации, для которой характерна невысокая топливная составляющая тарифа. Содержание теплоисточника, который уголь превращает в тепло, и доставляет его до квартир, гораздо дороже. И когда мы из двух теплоисточников делаем один, мы очень существенно экономим», — пояснил Михаил Кузнецов. А саму выработку электроэнергии на Южной тепловой станции (ЮТС) он считает логичным о оправданным решением.

Светлана Шаповалова Территория Южной тепловой станции. Рубцовск

«ЮТС — не водогрейня котельная, она вырабатывает пар. А раз пар, то здесь есть место для электрогенерации. Основная экономия при установки турбины (порядка 80−90 миллионов ежегодно) состоит в том, что таким образом мы покрываем собственные нужды. Это порядка 5−6 мегаватт. Намерение поставить турбину и вырабатывать электроэнергию есть у многих компаний. Но здесь есть очень много подводных камней. А поскольку наша компания в большей степени «про выработку электроэнергии — не только про тепло», то у нас достаточное количество специалистов, которые умеют монтировать, обслуживать, считать, заключать соответствующие договоры. Одним словом, у нас есть то, что называют компетенцией компании, позволяющей быстро и эффективно обеспечить электрическую генерацию на таком объекте. Тем более, что самая главная затратная часть — котлы — она есть. Есть пар. Ну, а раз так — сам Бог велел электричество вырабатывать», — считает Михаил Кузнецов.

Светлана Шаповалова Диаметры перекладываемых труб СГК в Рубцовске разительно отличаются

На реализации данного проекта СГК не рассчитывает получить миллионы рублей прибыли.

«Всего нам предстоит вложить порядка 2 миллиардов рублей инвестиций. При этом прямые инвестиции составят около 1,5 миллиарда, и на покрытие убытков в течение двух лет уйдет тоже примерно около 0,5 миллиарда. Рассчитываем мы их вернуть лет через 12. Есть сложности как технические (они решаемы), так и сложности концептуального плана. Несмотря на общий абсолютно позитивный настрой всех органов власти в Алтайском крае, законодательство, с которым мы работаем, накладывает серьезные ограничения с точки зрения гарантий этих самых инвестиций», — заявил Михаил Кузнецов.

Светлана Шаповалова Строительство перемычки, которая объеденит два комплекса тепловых сетей в единый контур. Рубцовск

Именно поэтому реализуемый проект в СГК называют социально направленным и считают, что возможность окупить такие масштабные инвестиции за счет поиска и реализации таких внутренних резервов есть в любой теплосистеме любого города. Но пример с Рубцовскоой ТЭЦ Михаил Кузнецов привел специально. «Если эти резервы долго не использовать — они могут просто исчезнуть», — подчеркнул он.

На выработку электроэнергии ЮТС планируют перевести в ближайший год — два.

«Лучше становится только тогда, когда конкретные технические решения находят свое воплощение в железе. А вот чтобы пришли люди и «сделали в железе», им нужно создать условия. Да, наша компания идет на риск. Любая деятельность это риск. Риск предпринимательский, риск технический. Но поймите, остаться в стороне нам тоже невозможно. Изначально это выглядело так: мы приехали в Рубцовск посмотреть и дать совет властям региона на предмет того, что можно сделать в этой ситуации. А когда увидели, что собой представляет Рубцовская ТЭЦ, стало понятно, что речь идет не о качестве теплоснабжения — хорошее оно или плохое. Речь шла о том, будет оно или нет. Это могло закончится очень плохо. И, более того, задачи, стоящие здесь перед властью, оказались настолько сложны, что без нашей помощи решить это уже сейчас невозможно. Я просто не представляю, кто может осуществить такой комплексный проект. Придумать наиболее дешевый вариант, технически его просчитать — ведь у нас есть и проектировщики и монтажники и эксплуатанты — причем как теплосетей, так и электрогенерации. Компаний, где есть все эти компетенции, насчитывается всего 5−6 в стране. Только зачем им ехать в Рубцовск — непонятно. Если бы была альтернативная котельная — можно было бы предположить, что за прибылью. Но поскольку, тут больше риска, чем прибыли, для нас это скорее проект социальной ответственности», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

Светлана Шаповалова Строительство перемычки, которая объеденит два комплекса тепловых сетей в единый контур. Рубцовск

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А социальная ответственность в его понимании — это «не денег дать на какую-нибудь футбольно-хоккейную команду, а это прежде всего — делать то дело, которое тебе поручено наилучшим образом, и приходить на помощь там, где без этого никак не справится».

»Никто кроме нас», — подчеркнул генеральный директор СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы, связанные со сдерживанием тарифов и постоянно банкротящимися компаниями, обслуживающими теплогенерацию в Рубцовске, привели тому, что уже в отопительном сезоне-2016 властям региона приходилось решать их практически в «ручном режиме», чтобы не заморозить рубцовчан. Впоследствии было принято решение о привлечении добросовестного инвестора в лице «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Светлана Шаповалова Рубцовск. Здесь реализуется проект по объединению двух комплексов тепловых сетей в единый контур

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Эта компания положительно зарекомендовала себя в Барнауле, и после детального изучения теплосетевого хозяйства, ЮТС и ТЭЦ Рубцовска, откликнулась на предложение оказать поддержку. Несмотря на сжатые сроки, специалисты СГК сумели подготовить город к прохождению отопительного сезона-2017 и уже реализовали первую часть проекта по строительству перемычки для объединения двух теплосетевых контуров в Рубцовске.