Москва, 7 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 марта завершились ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,34%, до $55,95. В первой половине дня котировки снижались до $55,30 на фоне коррекционного движения по доллару после его пятничного ослабления. Во второй половине дня Brent подорожал на 1,65%, до $56,21. Росту котировок способствовали заявления министра нефти Ирака и новости из Ливии, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная вышка

Министр нефтяной промышленности Ирака Джабар аль-Луайб заявил, что страна готова сократить добычу нефти во второй половине года, если ОПЕК продлит соглашение о сокращении объёма нефтедобычи. Ливия сократила добычу нефти до 663 тыс. баррелей из-за беспорядков в стране.

Сегодня, 7 марта, за баррель Brent дают $55,90 (-0.1%). Нефтяные котировки неудачно стоят для дальнейшего роста. Скорее всего, он начнётся от уровня $55,65 до $56,38. Поздним вечером Американский институт нефти опубликует данные по запасам сырой нефти. При дешевеющем долларе увеличение запасов нефти может быть проигнорировано участниками рынка.