Москва, 7 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Рынок 6 марта открылся ростом по доллару и евро. С первых минут курс доллара восстановился до уровня 58,45 руб., курс евро — до 61,93 руб. Трейдеры покупками валюты отреагировали на снижение цен на нефть Brent до $55,30.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Со сменой настроения на нефтяном рынке изменились настроения на Мосбирже, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. На фоне повышения нефтяных котировок до $56,21 (+1,65%) американская валюта подешевела к рублю до 57,92 руб., единая валюта — до 61,37 руб.

Повышенного спроса на российскую валюту не наблюдалось. Торговый объём находился в пределах средних значений за последние двадцать дней (2,8 млрд долларов). Активность продавцов сдерживается ближайшим заседанием Федрезерва, на котором ожидается повышение процентной ставки.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 79,7% до 86,4%, в мае — с 81,9% до 87,5%, в июне — с 90,2% до 92,7%.

Сегодня, 7 марта, за баррель Brent дают $55,90 (-0.1%). Нефтяные котировки неудачно стоят для дальнейшего роста. Можно предположить, что он начнётся от уровня $55,65 до $56,38.

Вместе с ними укрепится рубль. Можно предположить, что при росте нефтяных цен курс доллара снизится до $57,75. От него ожидается резкий отскок вверх, так как рост вероятности повышения ставки ФРС США оказывает доллару поддержку, а поздним вечером Американский институт нефти опубликует данные по запасам сырой нефти. Цель по евро — 61,30 руб.