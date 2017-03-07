Тбилиси, 7 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в 2004 году отдавал приказ потопить корабль, на котором находились глава ЛДПР Владимир Жириновский и мэр (на тот момент) Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщил бывший заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе в интервью газете «Квирис палитра».

По словам Челидзе, президент распорядился арестовать главу (на тот момент) Аджарии Аслана Абашидзе. Поручение не было выполнено Челидзе и главнокомандующим грузинских ВМС Зурабом Иремадзе.

«Потом Саакашвили вызвал к себе Зураба и сказал, что из Сухуми идёт корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить», — сказал Челидзе.

Челидзе пояснил, что приказ они с Иремадзе не выполнили, и уже через два дня Иремадзе умер «при невыясненных обстоятельствах». Судебно-медицинскую экспертизу не проводили, а самого Челидзе на допрос не вызывали.

Челидзе полагает, что этими действиями грузинский президент пытался «спровоцировать ситуацию». В этот период Саакашвили выступал против Абашидзе.

Гибель российских политиков, как полагает Челидзе, могла привести к проблемам Абашидзе, у которого среди российской политической элиты были друзья, в том числе Лужков.