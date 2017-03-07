Петропавловск-Камчатский, 7 марта, 2017, 08:09 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Территория

С момента начала действия закона о дальневосточном гектаре, количество желающих получить землю на Камчатке достигло около трех тысяч человек, с таким заявлением выступило министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, сообщает официальный сайт краевого правительства.

Министр Борис Выборов сообщает, что на текущий момент общее количество заявлений — 2798, на рассмотрении находятся 1019, 210 договоров ждут подписания. Счастливым обладателями законных гектаров стали уже 395 человек. Лидером по заявкам остается Елизовский район.

Министерство сообщает, что до сих пор производится корректировка так называемых «серых зон», это земли, принадлежащие министерству обороны, на которых по лицензиям может производится разведка ископаемых и их добыча, также к этим землям относятся охотничьи угодья.

«Ранее часть этих площадей была доступна для заявителей, и некоторые из них оформили заявки на участки в этих районах. Мы тесно взаимодействуем со специалистами Минвостокразвития, чтобы разрешить эту проблему. Полностью разобраться с вопросом «серых» зон можно лишь комплексным путём», — сообщил Борис Выборов.

Последний этап корректировки позволил продолжить рассмотрение около ста заявлений.

Также губернатор рассказал, что возможно, будут внесены изменения в Федеральный закон №119, это позволит увеличить размер территории, доступной для выдачи по данной государственной программе.

Напомним, закон «Закон о дальневосточном гектаре» действует в нашей стране с 1 июня 2016 года. Закон позволяет гражданам получать земельный участок размером до 1 гектара. Земля может быть использована для строительства жилья, ведения фермерского хозяйства или иной предпринимательской деятельности. После шестого года использования участка, гражданин может оформить его как собственность или взять его в аренду.