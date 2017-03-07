Киев, 7 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. МВФ видит, что Украина движется в правильном направлении, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает ТСН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Министр финансов отметил, что между Украиной и МВФ «существует полное понимание, что мы движемся в правильном направлении».

Данилюк добавил, что относительно третьего пересмотра в контексте программы расширенного кредитования (EFF, Extended Fund Facility) МВФ и Украина достигли договоренностей, и во второй половине марта может быть принято решение о выделении очередного транша.

Ранее глава миссии МВФ на Украине Рон Ван Руден сказал, что подписание обновленного меморандума Украины и МВФ об экономической и финансовой политике «открыл «путь для третьего пересмотра» в контексте EFF.

Украина уже получила от МВФ по программе EFF 7,7 млрд долларов, всего же планируется выделение 17,5 млрд долларов.

Напомним, что в обновленном меморандуме содержатся положения о реформах, которые должна провести Украина, в частности земельной, пенсионной и банковской. Одобряя реформы, министр финансов Украины Данилюк заявлял, что «государство не может владеть 55% (банками) на рынке».