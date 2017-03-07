Москва, 7 марта, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Рабочая группа по подготовке закона о единой российской нации решила заменить его законом «Об основах государственной национальной политики», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя группы, академика Валерия Тишкова.

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По его словам, общество еще не готово воспринять идею единой нации, объединяющей все национальности и сначала необходимо «разблокировать» общественные дискуссии и сделать всесторонний анализ ситуации в межэтнической сфере.

«Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — пояснил Тишков.

Рабочая группа представит новую концепцию законопроекта через месяц. Ожидается, что в ней будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, а также система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ и политика государства в отношении малых и коренных народов.

Будут в документе и принципы этнологической экспертизы законопроектов. Отдельный раздел будет посвящен российской нации. О концепции можно будет говорить тогда, когда предложения членов рабочей группы будут собраны к заседанию президиума президентского совета в апреле, заключил Тишков.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин поддержал идею создания закона о российской нации. Предполагается, что закон будет регулировать межэтнические отношения. Кроме того, Путин поддержал идею проведения Года единства российской нации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно заявляли о необходимости принятия закона о национальностях в РФ. Кроме того, обсуждалась инициатива о возвращении обязательной графы «национальность» в паспорте.