Киев, 7 марта, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде ареста на 60 суток избрана Соломенским районным судом Киева в отношении отстранённого председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова, пишет «Украинская правда».

Суд

Судом установлен залог в размере ста миллионов гривен. Соответствующее решение принято 7 марта судьёй Александром Бобровником.

В постановлении суда сообщается, что принято решение частично удовлетворить ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое было согласовано с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Применить к Роману Насирову содержание под стражей сроком на 60 дней. Дата окончания — 23.50 30 апреля. Залог 100 млн гривен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Насиров обязан по решению суда не покидать границы украинской столицы, если на то не будет дано разрешение суда и прокурора. Ему надлежит избегать контактов с другими фигурантами уголовного дела.

Суд обязал Насирова сдать документы для выезда за рубеж. И обвиняемый обязан носить электронный браслет.

По версии САП, Насиров, действуя в интересах депутата Верховной рады VIII созыва Александра Онищенко, поручил главам местных органов ГФС принимать решения о рассрочке налогового долга трёх организаций — ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

2 марта Насирова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, в больнице «Феофания».

На следующий день Насиров был отстранён от должности главы ГФС. Сейчас на этом посту работает заместитель главы ведомства Мирослав Продан.