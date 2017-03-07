Ростов-на-Дону, 7 марта, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Центр управления пассажирскими перевозками, работа которого должна избавить Ростов-на-Дону от постоянных пробок, создадут за счёт резерва области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора, из средств региональной казны на эти цели выделено 120 млн рублей.

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Новая структура будет соответствовать требованиям FIFA и будет протестирована до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время проведения мундиаля центр будет отвечать за перевозку гостей и участников футбольного первенства планеты.

Специалисты будут не только мониторить ситуацию на транспортных артериях города-миллионника, но и регулировать пути следования, интервал движения автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. Примечательно, что инспектировать центр будет и пригородные электрички.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр должен заработать уже летом текущего года. Такая задача была поставлена в ноябре 2016 года.

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Ни для кого не секрет, что ситуация на дорогах донской столицы, особенно в часы пик, далека от идеальной. Искоренить пробки, в которых постоянно задыхается областной центр, планирует сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев. Это было одно из его первых заявлений на новом посту.

«Ростов-на-Дону не в состоянии переварить утренние и вечерние потоки личного транспорта. Город умирает в постоянных пробках. Необходимы конкретные шаги в сторону полицентрического развития областного центра — города, где деловая активность человека, объекты отдыха, спорта, культуры, торговли находятся практически в шаговой доступности», — ранее отмечал Кушнарев.

Одна из важных составляющих при решении дорожного вопроса — развитая сеть общественного транспорта. По имеющимся данным, в последние годы им перестали пользоваться 65% горожан.

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Глава донского Минтранса Кушнарев занял пост сити-менеджера Ростова-на-Дону

А пока ведётся работа по созданию центра, сотрудники Донского государственного технического университета работают над ошибками. Проект новой маршрутной сети Ростова-на-Дону горожанам пришёлся не по душе. Схема, которую вынесли на публичное обсуждение, набрала больше голосов «против», чем «за». И это при том, что проект новой маршрутной сети общественного пассажирского транспорта разрабатывался на основе изучения пассажиропотоков. Применить схему должны уже осенью 2017 года.