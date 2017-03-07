Петропавловск-Камчатский, 7 марта, 2017, 07:13 — ИА Регнум. На Камчатке десятки предпринимателей, заказавших к 8 марта голландские тюльпаны и другие цветы у одной из московских фирм, остались без денег и без товара. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из предпринимателей, счет пострадавших может идти на десятки.

corinaselberg Тюльпаны

По словам женщины, цветы заказали более 20 предпринимателей с Камчатки и перевели деньги.

«Мы уже работали с этой фирмой, поэтому спокойно перевели деньги, но цветов так и не дождались. Их должны были доставить самолетом, но в лайнере, который прибыл из Москвы нашего товара не оказалось. Более того, удалось выяснить, что в столичный логистический пункт товар не привозили», — уточнила собеседница агентства.

Она затруднилась назвать сумму, которую все предпринимателя потратили, но предполагает, что она может превышать 1,5 миллиона рублей.

Пресс-секретарь МВД края Алла Иванова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в полиции зарегистрировано пока три заявления от предпринимателей.

«Обратились три женщины. Общая заявленная сумма ущерба немногим превышает 450 тысяч рублей. Началась проверка», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что большая часть предпринимателей на Камчатке к Международному женскому дню предпочитает закупать цветы у местных производителей. Они стоят чуть дороже, чем в Москве, но больше по размерам и дольше стоят, чем маленькие голландские из столицы.

Сейчас в столице Камчатки развернулась бойкая торговля тюльпанами и другими цветами к 8 марта. Один тюльпан стоит от 120 рублей, мимоза — от 300 рублей, горшечные цветы можно купить за 600 рублей.