Кызыл, 7 марта, 2017, 07:02 — ИА Регнум. В резиденции российского премьера Дмитрия Медведева в Горках состоялась встреча руководителя российского правительства с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом. На встрече обсуждали вопросы развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинского правительства.

Government.ru Дмитрий Медведев и Шолбан Кара-оол

«Это правда, что в самые ключевые моменты нашего развития мне везло, всегда согласовывал встречи с Медведевым, на которых я мог обстоятельно изложить суть проблемы по Туве, — написал Кара-оол в своем блоге. — Встреча с ним всегда внушает оптимизм, потому что у Дмитрия Анатольевича особое отношение к нам, и он его не раз доказывал делами. С его помощью мы закольцевали магистральные линии электроснабжения республики, практически убрав потенциальные угрозы аварийного отключения большой части нашей территории. И вообще позиция Дмитрия Анатольевича в этом вопросе многое изменила к лучшему в наших отношениях с энергетиками. Во-вторых, весь праздник 100-летия единения Тувы с Россией получил федеральный статус. Мы смогли построить десятки важнейших объектов, преобразить Кызыл. При его непосредственном участии было принято, наконец, специальное решение Правительства РФ о плане комплексного развития Тувы, которое предусматривает 18 крупных проектов с миллиардными инвестициями, многие из которых уже реализуются — та же реконструкция взлетки нашего главного аэропорта, поворот М54, модернизация таможни в Хандагайты и другие. Поэтому сегодня разговор был таким же обстоятельным. Накопилось уйма вопросов, по всем неизменно получил поддержку и комментарий. Чуть позже, насколько в таких случаях корректно сообщу, о чем договорились».

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Отметим, что на официальном сайте правительства России тоже есть сообщение о состоявшейся встрече, однако подробности ее не раскрываются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Кара-оол встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Встречи с высокопоставленными руководителями государства происходят на фоне некоторого ухудшения политической ситуации в регионе и возникших слухах о возможной досрочной отставке главы республики. Политолог Анатолий Савостин тогда отметил, что подобные встречи играют большую «аппаратную» роль и будут использованы Кара-оолом для укрепления своего авторитета.

«Встреча с лидером «Единой России» в этом контексте, конечно, очень важна. Позиции противников Кара-оола должны сейчас заметно пошатнуться», — считает эксперт.

Оппоненты главы республики, впрочем, не согласны с такими оценками результатов встречи Кара-оола с Медведевым. «Украли сотни миллионов, и нынешний премьер Медведев об этом недавно напрямую узнал у Степашина, бывшего премьера, — написал в Facebook местный политтехнолог Борис Мышлявцев. — Что конкретно обсуждал тувинский президент с русским премьером? Как с Кириенко: был «дружелюбный разговор». В прошлом человек живет, потому что будущего не видит — ни для себя, ни для народа. Кстати, а вы в официальных СМИ хоть одну позитивную цитату об этих двух встречах видели? Цитату из уст пресс-службы Кириенко или Медведева. Их нет. Ни одной».

Справка ИА REGNUM

Шолбан Кара-оол руководит Тувой с 2007 года. Дважды избирался по представлению президента России (в 2007 — Владимира Путина, в 2012 — Дмитрия Медведева), в 2016-м пошел на досрочные выборы и одержал уверенную победу. Срок полномочий истекает в 2021 году.