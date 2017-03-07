Пекин, 7 марта, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Китай планирует запустить от шести до восьми спутников BeiDou-3 в 2017 году, сообщает 7 марта издание «Женьминь жибао» со ссылкой на информацию главного проектировщика спутниковой навигационной системы.

Storm.mg Спутниковая навигация BeiDou

Это часть плана по запуску 35 спутников BeiDou в космос в рамках создания спутниковой сети и предоставления глобальных навигационных услуг к 2020 году, заявил главный проектировщик Ян Юаньси.

Заявление было сделано на пятой сессии Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета 12-го созыва, членом которого является Ян.

Как сообщает другой делегат съезда, представитель государственной аэрокосмической корпорации CASC Бао Вэйминь, в сравнении с ранним поколением, BeiDou-3 способен покрывать более широкую площадь и имеет более долгий срок службы в 12 лет.

Система BeiDou разрабатывается в качестве альтернативы американской GPS. В государственной «белой книге», выпущенной в декабре говорится, что Китай планирует начать предоставлять базовые услуги ограниченному числу клиентов уже в 2018 году и расширить их на всех клиентов при большей точности и надежности самих услуг уже к 2020 году.

Китай уже запустил 22 спутника BeiDou в космос. Ян также утверждает, что в текущем году Китай запустит сразу два спутника на одной ракете.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что китайским аналогом GPS уже пользуются более 10 млн человек. При этом, в дальнейшем планируется постепенный отказ от использования американской системы.