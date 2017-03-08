Женщины в медицине: скромность и самоотверженный труд
Горно-Алтайск, 8 марта, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Всем известно, что профессия медика — не из легких. На медиках лежит огромная ответственность — не за бумаги, не за машины, а за человеческую жизнь. Порой в деле сохранения нашего здоровья они забывают о собственном сне и отдыхе. Именно поэтому медработники заслуживают особо теплых поздравлений в Международный женский день 8 марта.
Представляем вам фоторепортаж из учреждений здравоохранения Республики Алтай. С помощью этих фотографий мы постарались показать вам рабочий процесс и редкие минуты отдыха врачей и медсестер Республиканской больницы, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Перинатального центра.
В обширном коллективе Республиканской больницы трудятся заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные врачи Республики Алтай, отличники здравоохранения. И им есть, кому передать свой опыт. В 2016 году на работу в Ресбольницу приняли 47 врачей. Один из опытнейших наставников — Наталья Сабаева. Она является отличником здравоохранения, имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», высшую врачебную категорию. Она посвятила работе уже почти 45 лет своей жизни.
В бюджетном учреждении здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» свой опыт молодым специалистам также передают врачи с впечатляющим стажем. Ольга Михайлова — заведующая взрослым инфекционным отделением, врач-инфекционист, врач высшей категории. В 2002 году ее наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Ольга Петровна является заслуженным врачом Российской Федерации с 2008 года.
Есть выдающиеся сотрудники и в Перинатальном центре Республики Алтай. Среди них — врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Татьяна Антонова. Она окончила Алтайский мединститут в 1976 году и с тех пор живет и работает в городе Горно-Алтайске. Пациенты, а также коллектив Перинатального центра Татьяну Марковну ценят и уважают (на фотографии Татьяна Антонова — за столом с букетом цветов).