Горно-Алтайск, 8 марта, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Всем известно, что профессия медика — не из легких. На медиках лежит огромная ответственность — не за бумаги, не за машины, а за человеческую жизнь. Порой в деле сохранения нашего здоровья они забывают о собственном сне и отдыхе. Именно поэтому медработники заслуживают особо теплых поздравлений в Международный женский день 8 марта.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Медицинская сестра отделения патологии новорожденных недоношенных детей Республиканской больницы Инна Чернышова

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Заведующая неонатологическим стационаром Перинатального центра Вера Фефелова

Представляем вам фоторепортаж из учреждений здравоохранения Республики Алтай. С помощью этих фотографий мы постарались показать вам рабочий процесс и редкие минуты отдыха врачей и медсестер Республиканской больницы, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Перинатального центра.

В обширном коллективе Республиканской больницы трудятся заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные врачи Республики Алтай, отличники здравоохранения. И им есть, кому передать свой опыт. В 2016 году на работу в Ресбольницу приняли 47 врачей. Один из опытнейших наставников — Наталья Сабаева. Она является отличником здравоохранения, имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», высшую врачебную категорию. Она посвятила работе уже почти 45 лет своей жизни.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Врач-неонатолог Республиканской больницы Наталья Сабаева (общий стаж работы — почти 45 лет)

В бюджетном учреждении здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» свой опыт молодым специалистам также передают врачи с впечатляющим стажем. Ольга Михайлова — заведующая взрослым инфекционным отделением, врач-инфекционист, врач высшей категории. В 2002 году ее наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Ольга Петровна является заслуженным врачом Российской Федерации с 2008 года.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Заслуженный врач РФ, заведующая взрослым инфекционным отделением ЦПБС Ольга Михайлова

Есть выдающиеся сотрудники и в Перинатальном центре Республики Алтай. Среди них — врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Татьяна Антонова. Она окончила Алтайский мединститут в 1976 году и с тех пор живет и работает в городе Горно-Алтайске. Пациенты, а также коллектив Перинатального центра Татьяну Марковну ценят и уважают (на фотографии Татьяна Антонова — за столом с букетом цветов).