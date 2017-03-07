Оахака, Мексика, 7 марта, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Суд мексиканского штата Оахака вынес приговор в отношении начальника муниципальной полиции по обвинению в убийстве журналиста Маркоса Эрнандеса Батисты, передает Associated Press.

(сс) George Hodan Арест

Согласно заявлению прокуратуры штата, командир полиции Хорхе Армандо Сантьяго Мартинес был приговорен к 30 годам лишения свободы за предумышленное убийство.

Корреспондент газеты Noticias Маркос Эрнандес Батиста был убит 21 января 2016 года. Журналист был застрелен в баре в поселке Джамильпепек.

Стоит отметить, что Комитет по защите журналистов считает Мексику «самым опасным местом для журналистов в Западном полушарии».

По официальным данным, с 1992 года в Мексике были убиты 86 журналистов, однако только в 37 случаях было доказано, что покушение было связано с их профессиональной деятельностью. Неофициальные данные отличаются на порядок — согласно La Radio del Sur, только за последние десять лет в Мексике было убито 800 журналистов.

Так, совсем недавно в мексиканском штате Герреро был убит журналист Сесилио Пинеда Бирто, основатель радио La Voz de Tierra Caliente. 3 марта он был расстрелян на улице в Сьюдад-Альтамирано двумя нападавшими бандитами и погиб на месте от десяти огнестрельных ранений. Коллеги погибшего считают, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью.