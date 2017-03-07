Пекин, 7 марта, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Китай разрабатывает ракеты, способные стартовать в космос с воздушного судна. Пекин планирует запустить сотни военных спутников на орбиту таким образом, заявили китайские власти государственной газете China Daily, передает 7 марта гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Alert5 Китайский самолет Y-20

Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий разработал твердотопливный ракетоноситель, способный выводить до 100 кг полезного груза на земную орбиту, заявил директора агентства Ли Тунюй.

Глава КНР Си Цзиньпин назвал приоритетным развитие китайской космической программы, заявляя, что она необходима для обеспечения национальной обороны и безопасности, особенно учитывая, что она все еще отстаёт от российской и американской.

Ли заявляет, что ракеты будут стартовать с большегрузных стратегических транспортных самолетов Y-20. Институт также планирует создание более грузоподъемных ракет с возможностью доставлять на орбиту до 200 кг груза.

«Самолет будет удерживать ракету в своем фюзеляже и отпускать по достижении определенной высоты. Ракета запустится после того, как покинет самолет», — заявил Ли.

Пуск ракет с воздушного судна является альтернативой традиционного наземного пуска. У такого метода есть свои выгоды, выражающиеся в быстроте и точности, без проблем с планированием и задержками в связи с погодными условиями, сообщает издание.

Напомним, что ранее Китай запустил на орбиту первый экспериментальный спутник «TK-1», самостоятельно разработанный в Китае.