Москва, 7 марта, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 6 марта провели шесть гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В районах Акъёль, Аль-Малькия, Хальмания, Аль-Хамдания-4, Бенизид и Шейх-Максуд мирным жителям было передано около одной тонны хлеба и 4,8 тонны питьевой бутилированной воды.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,74 тонны.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,4 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.