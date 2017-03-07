Москва, 7 марта, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Россия внесла около $78 млн в бюджет Организации Объединённых Наций в качестве регулярного взноса. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства России при ООН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Michael Marcovici Деньги

«6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН», — говорится в сообщении.

Размер взноса каждой страны в бюджет ООН определяется, исходя из среднего показателя её ВВП за десять лет с учётом размера внешнего государственного долга и среднего дохода на душу населения.

Доля России в бюджете ООН на сегодняшний день составляет около 2,5%, а наибольшая часть приходится на США, отчисления которых составляют 22% бюджета организации.

В январе этого года нынешний постпред США при ООН Никки Хейли во время слушаний по её кандидатуре в Сенате пообещала выступить за урезание размера взноса Вашингтона в бюджет организации. «Получаем ли мы то, за что платим?» — отметила Хейли.

Существенно снизить поддержку ООН ещё до своей инаугурации обещал президент США Дональд Трамп, по мнению которого организация имеет «огромный потенциал», но на сегодняшний день представляет собой «клуб для бесед и приятного времяпрепровождения».