Кандагар, Афганистан, 7 марта, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Полицейским в южных провинциях Афганистана задерживают зарплаты, и это может сказаться на эффективности борьбы с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед традиционным «весенним наступлением», передает Reuters.

Staff Sgt. Michael Bracken Афганская национальная полиция

«Местная полиция была создана правительством, но правительство больше не сотрудничает с нами, — сообщил журналистам командир местной полиции в районе Жари в Кандагаре. — У нас нет еды, боеприпасов, горючего, и теперь даже зарплаты. Если правительство хочет уничтожить местную полицию, они должны позволить нам уйти».

Согласно заявлениям министерства внутренних дел, ситуация не так драматична. По словам представителя министерства Наджиба Даниша, проблемы с выплатой заработной платы в провинциях Урузган и Нуристан возникли из-за сбоя в системе банковских переводов, и скоро вопрос будет решен.

Однако по словам представителя полиции Зии Дуррани, в провиции Урузган местные и национальные полицейские не получали зарплату с сентября. В восьми районах провинции Кандагар зарплата местной полиции не выплачивается с октября.

«Мы дали им оружие, боеприпасы и территории, но не можем заплатить им зарплату. Это опасно», — считает Дуррани.

При этом южные провинции ожидают «весеннего наступления» боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое традиционно происходит в Афганистане в апреле месяце.

По мнению старейшины племени в провинции Урузган Амануллы Хоттаки, если так пойдет дальше, полицейские «могут обратиться против правительства» — по его словам, «полицейский с ружьем похож на голодного льва».