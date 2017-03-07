Сеул, 7 марта, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан провели телефонные переговоры в связи с испытаниями баллистических ракет КНДР, передает Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По информации из Южной Кореи, предметом переговоров стали «планы реагирования» на ракетные испытания, проведенные северокорейскими военными.

Известно, что исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан непосредственно после очередных ракетных испытаний Северной Кореи уже требовал «немедленного размещения» в стране американской системы ПРО THAAD для сдерживания КНДР.

Напомним, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. При этом три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

Соединенные Штаты и Япония потребовали срочного созыва Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп уже пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ «сто процентов» поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 марта назначено заседание СБ ООН, которое будет посвящено эскалации напряженности на Корейском полуострове. Консультации пройдут в закрытом режиме в 10:00 по нью-йоркскому времени (18:00 мск).