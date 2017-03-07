Вашингтон, 7 марта, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Томоми Инада обсудили ракетные испытания Северной Кореи, сообщает Reuters.

English.yonhapnews.co.kr Поготовка к запуску БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

Сообщается, что Мэттис и Инада назвали пуск баллистических ракет с Корейского полуострова «неприемлемым и безответственным», а также договорились о необходимости дальнейшего сдерживания КНДР.

«Министр Мэттис подтвердил, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своих обязательствах в отношении обороны перед Японией», — сообщил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

Напомним, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Япония уже призвали к созыву срочного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, которое может состояться 8 марта.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президент США Дональд Трамп пообещал поддержать Японию против Северной Кореи «на сто процентов».