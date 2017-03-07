Нью-Йорк, США, 7 марта, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН 8 марта обсудит новые ракетные испытания, проведённые КНДР. Об этом сообщили в постоянном представительстве США при ООН, передаёт телеканал RT.

English.yonhapnews.co.kr Запуск БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

Сообщается, что консультации пройдут в закрытом режиме. Начало заседания назначено на 10:00 по нью-йоркскому времени (18:00 мск).

Ранее США и Япония попросили созвать срочное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили новые запуски ракет в КНДР.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ракетные испытания в КНДР нарушением резолюций Совета безопасности и заявил, что действия Пхеньяна «серьёзно подрывают мир и стабильность в регионе».

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. предположительно, нового типа. По данным американских и японских СМИ, три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

Позднее, как сообщило агентство «Рёнхап», в Пхеньяне заявили, что запуски ракеты были проведены в рамках военных учений, на которых отрабатывалось нанесение удара по военной базе США в Японии.

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