Якутск, 7 марта, 2017, 04:41 — ИА Регнум. В Якутии предоставлять финансовые займы и поручительства предприятиям, по большей части ювелирно-гранильным, намерены посредством фонда развития промышленности. Его уже создают в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Госсобрания.

Tatti777 Бриллианты

Как пояснил в рамках парламентских слушаний по состоянию гранильной и ювелирной отраслей Якутии и министр промышленности республике Андрей Панов, наполнять фонд намерены за счёт средств крупных промышленных компаний, так как средств в региональном бюджете итак не хватает.

Читайте также: Глава Якутии: «Сложности с исполнением бюджета уже начинаются»

Указ о создании фонда уже подписан главой Якутии Егором Борисовым. Кроме того, разработан его устав, сейчас он проходит согласование в республиканских министерствах и ведомствах.

«Отсутствие собственных средств у отраслевых предприятий, а также высокие банковские проценты на заёмный капитал сдерживают развитие местного производства, — констатировал Андрей Панов. — Фонд будет предоставлять промышленным предприятиям финансовую поддержку в виде займов и поручительств».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за кризиса в ювелирно-гранильной отрасли упали объёмы производства и продаж. О том, что её предприятия нуждаются в господдержке, Андрей Панов заявлял летом 2016 года. «Кризисные явления 2015 года отразились на гранильной и ювелирной отраслях по всей России и, по сути, остановили их развитие», — заявлял тогда министр в ходе тематических парламентских слушаний.

По словам инициатора слушаний, депутата Госсобрания и президента Торгово-промышленной палаты республики Владимира Членова, развиваться ювелирной отрасли Якутии мешает отсутствие собственных оборотных средств и затруднённый доступ к финансовым ресурсам. Ювелиры и огранщики ждали от властей республики создание гранильного кластера и открытия в Якутии таможенного поста, а также государственную поддержку в нелёгкий для предприятий этой отрасли период.