Пекин, 7 марта, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Китай должен перенять у США опыт использования военных технологий в развитии гражданского сектора высокотехнологической промышленности, а также наращивать участие частного бизнеса в военных разработках в целях сохранения высоких темпов экономического роста в рамках ответа на вызовы, стоящие перед страной в переходный период ее экономического развития, заявляет 7 марта обозреватель издания Global Times.

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Несмотря на анонсированное Китаем повышение оборонного бюджета страны на 7% в текущем году (что несколько ниже, чем ожидалось ранее), расходы страны на военные нужды, возможно, в дальнейшем будут еще увеличены из дополнительных фондов, используемых для разработки сложного вооружения и базовых военных технологий, полагает обозреватель издания Global Times Ху Вэйцзя

«Совершенно понятно, что международная конкуренция в этом вопросе стала более интенсивной в связи с прорывами, сделанными в разработке ключевых военных технологий, являющимися хребтом не только национальной военной мощи, но также и некоторых высокотехнологических сфер промышленности», — полагает он.

По его мнению, Китаю жизненно важно ускорить развитие технологий двигателей военных дронов, спутниковой навигации и позиционирования, систем обнаружения дальнего радиуса, баллистических ракет, оборонных систем и ряда других военных технологий.

«В настоящий момент страна осознает, что ключевые технологии могут быть достигнуты только посредством независимых инноваций, а не имитации иностранных образцов», — заявляет Ху. «К тому же, общественная реакция на бюджетные затраты, оказавшиеся ниже ожидаемых, показывает, что имеется высокая степень коллективной терпимости по отношению к быстро растущему увеличению трат на оборону, что дает пространство для увеличения Китаем бюджета на оборонные разработки».

Как утверждает Ху, китайская оборонная и высокотехнологическая отрасли промышленности обе выигрывают от прорывов в области передовых военных разработок.

«Навигационная спутниковая система, известная как Compass, является одним из флагманов в вопросе приложения усилий бизнеса. Растущие государственные траты на оборонные разработки, вероятно, увеличат коммерческую целесообразность системы Compass по отношению к американской GPS», — развивает свою мысль обозреватель.

Кроме того, по его мнению, государственно-частное сотрудничество в военной сфере является особенно важным в новых реалиях китайской экономики, находящейся в переходном периоде.

«В настоящее время Китай находится в переходном периоде в связи с исчезновением китайского преимущества в виде дешевой рабочей силы», — продолжает он. «Мировая фабрика» движется вперед к развитию высокотехнологической промышленности в рамках поддержания высокого экономического роста. Рост трат на оборонные разработки может послужить важным шагом вперед в сторону экономического обновления и усиления конкурентоспособности страны».

Многие прорывы, сделанные США в разработке и развитии ключевых технологий, ставших фундаментом для глобального экономического лидерства страны, были достигнуты именно посредством объединения усилий государства и бизнеса.

«Опыт США в вопросе гражданско-военной интеграции стоит того, чтобы обратить на него внимание. Китай должен снять барьер гражданского использования военных технологий.

Китаю нужно установить эффективный механизм, равно как и улучшить систему интеллектуальной собственности в вопросе перехода военных технологий между государственными военными корпорациями и высокотехнологическими частными компаниями. Кроме того, частные корпорации должны и далее быть вовлечены в военную промышленность Китая», — приходит к выводу Ху Вэйцзя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай готовиться к внедрению системы государственно-частного партнерства в сфере разработки и обслуживания вооружений. Кроме того, некоторые китайские специалисты высказываются в пользу неизбежного привлечения частных корпораций в сферу развития космической отрасли в целях обеспечения ее конкурентоспособности.