Вашингтон, 7 марта, 2017, 04:19 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Соединенные Штаты поддержат Японию против Северной Кореи «на сто процентов», передает Reuters.

English.yonhapnews.co.kr Подвижный ракетный комплекс Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

Премьер-министр Японии сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по запуску ракет Северной Кореи, в ходе которых Трамп пообещал поддержку своему азиатскому союзнику.

«Президент Трамп сказал мне, что Соединенные Штаты с Японией на сто процентов, и что он хотел бы, чтобы его комментарии были доведены до сведения японцев, — сообщил Абэ журналистам. — Он сказал, что хочет, чтобы мы доверяли ему и Соединенным Штатам на сто процентов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

США и Япония уже призвали к созыву срочного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, которое может состояться 8 марта.

Пхеньян уже заявил, что запуски баллистических ракет были проведены в рамках военных учений, на которых отрабатывалось нанесение удара по военной базе США в Японии.