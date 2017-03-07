Ниамей, 7 марта, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Нигера заявляет о проникновении в страну вооруженных исламистов из Мали — боевики совершили атаку на западной границе страны, по меньшей мере пять военнослужащих погибли, передает Associated Press.

Magharebia Малийские исламисты

Также сообщается, что за день до инцидента экстремистами был ранен жандарм в Ванзарбе. В конце февраля исламисты из Мали убили по меньшей мере 15 солдат на границе в районе Тиллабери.

В районе границы в настоящий момент развернут дополнительный военный контингент Нигера. Совместное подразделение стран Сахеля, — Мали, Нигера, Мавритании, Буркина-Фасо и Чада, — о создании которого было заявлено в февраля, пока не развернуто в регионе.

Напомним, на прошлой неделе три радикальные группировки в Мали объединились в единый исламистский фронт и принесли присягу «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В числе группировок — наиболее мощная террористическая организация в стране «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее лидер Ияд Аг Гали возглавил объединенную группировку.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта объединенная группировка террористов Мали уже нанесла удар по военным на границе с Буркина-Фасо, погибли по меньшей мере десять военнослужащих.