Монреаль, Канада, 7 марта, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) затратило в общей сложности $3,7 млн на расследование ситуации с допингом в России, сообщается на официальном сайте организации.

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Уточняется, что такая сумма была потрачена на расследования комиссий под руководством Ричарда Паунда и Ричарда Макларена. При этом, как отмечается, весь годовой бюджет WADA составляет $30 млн.

В конце февраля генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер в открытом письме сообщил, что WADA вынуждено было признать отсутствие в докладе «независимой комиссии» под руководством Ричарда Макларена доказательств причастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил.

Отметим, что именно этот доклад стал основой для последовавшей мощной атаки Запада на российский спорт, которая привела к дисквалификации большого числа российских спортсменов.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что «оценка WADA по докладу исчерпывающая и в комментариях с нашей стороны не нуждается». «Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу WADA российского антидопингового агентства», — сказал он.

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