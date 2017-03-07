Москва, 7 марта, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Роспотребнадзор призывает граждан России при планировании поездок в Австралию учитывать вспышку сибирской язвы в этой стране. Соответствующее заявление 7 марта распространила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

CDC Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

«По данным средств массовой информации Австралии, на одной из ферм в городе Суон-Хилл, расположенном в 280 км от Мельбурна, зарегистрирован очаг сибирской язвы среди овец, в котором пало 33 головы», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию очага. В населённом пункте введён карантин, установлено медицинское наблюдения за контактными лицами, проводятся профилактические мер в отношении животных.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок в Австралию», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, о массовой гибели животных на овечьей ферме в Австралии стало известно 3 марта. Предположительно, причиной смерти животных стала бактериальная инфекция сибирской язвы. Ветеринары подтвердили наличие вируса в теле одной из погибших овец.

На ферме и в её окрестностях был введён карантин. При этом сообщало, что опасность для людей отсутствует. Влияния на местные пищевые продукты зафиксировано не было.