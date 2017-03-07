Москва, 7 марта, 2017, 03:06 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 6 марта зафиксировано 13 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Syria.mil.ru Центр по примирению в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск, Латакия и Хама», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 27 нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо Хама, Хомс, Идлиб, Латакия и Деръа, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один факт нарушения.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий 23 населённых пунктов в провинциях Латакия и Эль-Кунейтра, в том числе города Эль-Кунейтра. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1317.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. За сутки подписано шесть заявочных листов. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 121.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 43,3 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 2733 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождёны 106 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введен в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.