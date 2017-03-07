Наньнин, Китай, 7 марта, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Два новых случая заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 зафиксированы в Гунаси-Чжуанском автономном районе Китая в понедельник, 6 марта.

James Gathany Ученый исследует вирус H7N9

Общее число зараженных в регионе за этот год достигло восьми человек, сообщает 6 марта китайское издание China Daily.

Два новых зарегистрированных пациента родом из городов Байсэ и Учжоу, сообщается в заявлении местного Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения.

Несмотря на два новых случая, комитет заявляет, что эпидемия H7N9 в стране идет на убыль после принятия государством экстренных мер.

Эксперты утверждают, однако, что H7N9 не передается от человека к человеку, в связи с чем строго рекомендуют гражданам избегать контакта с мертвой или живой птицей, а также от покупки продуктов из мяса птицы в целях избежать заражения.