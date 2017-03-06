Полицейские в Москве вызвали МЧС, чтобы снять наручники с задержанного
Москва, 7 марта, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Сотрудникам одного из отделов полиции в Москве потребовалась помощь МЧС для снятия наручников с задержанного, передает телеканал «Рен ТВ».
George Hodan
Наручники
Сообщается, что инцидент произошел 6 марта на юго-западе столицы, в районе Внуково.
Правоохранители попытались снять наручники с задержанного, однако ключ, вставленный в замок, сломался.
Освободить мужчину смогли лишь прибывшие на место сотрудники МЧС. Для разблокирования наручников им потребовался слесарный инструмент.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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