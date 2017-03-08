Воронеж, 8 марта, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Международный женский день — самый «весенний» праздник. С ранних лет мы привыкаем, что его сопровождают приятные предпраздничные хлопоты: в детсадах и школах к этому дню учат стихи и песни; мамам, бабушкам, учителям готовятся подарки, а в предпраздничные учебные дни классы наполняются ароматом цветов.

Марина Каширская ИА REGNUM Весна — начало концертного сезона

Марина Каширская ИА REGNUM Юные артисты фольклорного ансамбля перед выходом на сцену

Марина Каширская ИА REGNUM Фольклорный коллектив

Корреспондент ИА REGNUM отправился туда, где с праздником поздравляют почти без слов — в музыкальные школы Воронежа. За улыбками стоящих на сцене — долгие часы репетиций, упорная работа, нервы, а иногда даже и слезы. Первые зрители, которые приходят на отчетные концерты, — это родители, бабушки и дедушки, друзья, одноклассники — публика строгая, но самая преданная. В зал многие приходят с цветами, однако они предназначаются пока не артистам, а их руководителям.

Марина Каширская ИА REGNUM Репетиция ансамбля скрипачей «Вдохновение». Для совместного выступления выучить свою партию недостаточно – нужно научиться соотносить динамику игры с другими участниками

Марина Каширская ИА REGNUM Родители — самые внимательные слушатели и самые преданные поклонники

Марина Каширская ИА REGNUM Естественно, не обошлось без праздничных декораций и на сцене

«Весну красную закликайте, закликайте!»

Первыми выступают ученики фольклорного отделения. И в этом есть определенный смысл: на Руси издревле весну призывали песнями и танцами. После того как воронежские фольклорные коллективы помогли горожанам проводить зиму, сейчас настало самое время радоваться солнцу и встречать первых птиц, возвращающихся в родные края. В школе действуют сразу несколько фольклорных коллективов: «Беседушка», «Матаня», «Шутейница» и инструментальный ансамбль «Радосвет». Концерт «народников» — громкий, веселый и красочный. И юные артисты, и их руководители — в народных костюмах, которые различаются у всех коллективов. Вместе с хороводами, песнями и плясками появляется атмосфера народных уличных гуляний — несмотря на то, что дело происходит всего лишь в актовом зале.

Время года — весна

Иначе проходит концерт струнно-смычкового отделения школы. Юные музыканты перед выступлением собранны и сосредоточены. Некоторые между выходами на сцену продолжают репетировать — будущих артистов большой сцены видно сразу, хотя некоторым из них не исполнилось и пяти лет. Буйство красок народных костюмов сменилось строгостью костюмов и длинных платьев. Настройку инструментов для самых маленьких музыкантов проверяют руководители.

На концерте выступили и солисты, и целые коллективы. Выступления сопровождали концертмейстеры за роялем. Сложность произведений также варьировалась в зависимости от возраста музыкантов. При этом не во всех коллективах играют ровесники и сокурсники — например, камерный ансамбль «Вдохновение» под руководством Людмилы Фроловой объединил музыкантов в прямом смысле от мала до велика.

Людмила Фролова — лауреат 2-го Воронежского городского открытого конкурса исполнительского мастерства преподавателей 2010 года, областного конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» 2010 года. Ансамбль «Вдохновение» она создала еще в 1990 году из своих учеников. Позже коллектив объединил и учеников школы искусств, и ее выпускников, и преподавателей. У ансамбля внушительный список наград: лауреат эстрадного фестиваля «Рождественские звёзды» (Воронеж 2006), регионального фестиваля «Творческое лето» (Анапа 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), открытого регионального фестиваля-конкурса камерных оркестров «Юные дарования» (Воронеж 2011, 2012), а также международных фестивалей и конкурсов в Чехии, Германии, Италии, Франции.

Детской школе искусств №6 в 2017 году исполняется 55 лет. За эти годы школа воспитала уже многие поколения музыкантов. Некоторые из них уходят «в большое плавание», а кто-то возвращается в родные стены. Преподаватель скрипки Евгений Переседов рассказал, что Людмила Фролова была его преподавательницей, а сейчас уже стала коллегой — бывает и так, что учитель не просто дает знания, а помогает выбрать жизненный путь, а из наставника превращается в друга и единомышленника.

Марина Каширская ИА REGNUM Елизавета Семенихина

Марина Каширская ИА REGNUM Ансамбль скрипачей «Вдохновение» за несколько лет покорил не только российские города, но и Германию, Польшу, Чехию, Италию, Францию, Швейцарию – в номинации «оркестр» оттуда привозили дипломы лауреатов

Об учительнице

«Учиться игре на скрипке к Людмиле Фроловой я пришел в 10 лет. Через год или два уже играл в ее ансамбле. Людмила Викторовна не жалела для нас времени, проводила дополнительные занятия, чтобы все разучили свои партии. Много играла вместе с нами, поэтому и ансамбль у нее уже тогда был такой… сложности могли бы позавидовать первые курс музучилищ. А это были школьники».

«На мой выбор профессии тоже отчасти повлияла Людмила Викторовна. Она дирижировала на занятиях, чтобы показать, где надо сыграть громче или тише, ускорить или замедлить игру. Ну вот я и решил, что быть музработником неплохо: сидишь, слушаешь хорошую музыку, руками помахиваешь — в общем, совсем не пыльная работа. В средней школе даже написал сочинение о том, что хочу быть преподавателем скрипки. Конечно, потом все оказалось совсем не так просто, как я думал в школе».

«После училища не собирался быть музыкантом, хотел искать «нормальную» работу. Но с ансамблем продолжал играть, а на третьем курсе Людмила Викторовна предложила мне самому попробовать себя в преподавании. Ну вот, до сих пор «пробую».

«Первый год работать с детьми было трудно, особенно — с девочками, да еще с маленькими, потому что их можно было ненароком обидеть. Ну и они меня побаивались: одна из учениц на первом занятии расплакалась. Правда, потом успокоилась и уже несколько лет ходит ко мне на скрипку… С ребятами можно быть строже, хотя и среди девочек встречаются сорванцы, которые хулиганят не хуже. Среди мальчиков желающих играть на скрипке гораздо меньше, чем девочек. А в обучении особой разницы нет, многое зависит от индивидуальных особенностей. Ну, разве что девчонки немного болтливее», — добавляет преподаватель.

Марина Каширская ИА REGNUM Людмила Фролова, руководитель ансамбля скрипачей «Вдохновение»

Марина Каширская ИА REGNUM Заведующая струнно-смычковым отделением Ирина Бондаренко

Марина Каширская ИА REGNUM Инструменты

На сцене с малых лет

После ДШИ №6 мы отправляемся в новое здание школы искусств №12 в микрорайон Подгорное. Подгоренская музыкальная школа была создана в 1991 году на базе филиала Рамонской музыкальной школы. Сначала она не имела даже своего здания и располагалась в одном из небольших кабинетов общеобразовательной школы. В ней работали всего четыре преподавателя, обучавшие 36 детей игре на баяне, домре, фортепиано, гитаре. Сейчас школа располагается в уютном здании, педагогический коллектив насчитывает 24 человека, а учеников уже более 300.

Здесь концерт проходит в светлом гимнастическом зале — выступают ученики Галины Мещеряковой, которая учит детей игре на баяне и аккордеоне. Возраст выступающих начинается от четырех лет. Руководительница считает, что подобные выступления воспитывают настоящих музыкантов и помогают побороть страх сцены. Несмотря на камерную обстановку, выступления проходят «по-взрослому»: с конферансом, поклонами и искренними овациями слушателей. Все солисты — даже те, которых пока почти не видно за инструментом, — исполнили как минимум по два произведения, а финальным аккордом стало выступление ансамбля, к которому присоединились ударные, бас-гитара и саксофоны.