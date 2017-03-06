Пекин, 7 марта, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Китайский подводный планер достиг глубины в 6 329 метров во время своей миссии в Марианской впадине, побив предыдущий рекорд в 6 000 метров, достигнутый американский судном, сообщает 6 марта со ссылкой на Китайскую академию наук издание China Daily.

US Navy Подводный планер Haiyi-7000

Подводный планер под кодовым названием Haiyi, что по-китайски означает «морские крылья», был разработан Шеньянским институтом автоматики при Китайской академии наук в целях мониторинга глубоководной среды в обширных районах.

Haiyi, базирующийся на корабле-носителе Tansuo-1, осуществил 12 погружений и прошел более 130 километров во время его четырехдневной миссии по сбору высокоточной информации с глубины в научных целях, сообщает издание.

Стоит отметить, что подводный планер — это автономный подводный аппарат, движение которого осуществляется посредством изменения плавучести. Подобного рода машины активно используются разными странами в морских и океанических глубоководных исследованиях.