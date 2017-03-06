Иерусалим, 7 марта, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Кнессет принял законопроект, запрещающий въезд в Израиль иностранцам, призывающим к бойкоту ближневосточной страны, передает Reuters.

Иерусалим

Согласно законопроекту, отдельные лица и представители организаций, публично призывающие к бойкоту израильских товаров, за исключением постоянных жителей Израиля, не смогут получить визу в страну.

«В последние годы призывы к бойкоту Израиля растут, — говорится в официальном заявлении парламента по итогам принятия законопроекта. — Это новый фронт войны с Израилем, к которому страна до сих пор не подготовилась должным образом».

Отмечается, что, прежде всего, данная мера коснется представителей «пропалестинских» организаций, таких как «Бойкот, Отчуждение и Санкции» (BDS). Ожидается, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху ратифицирует законопроект в ближайшее время.

Обострение израильско-палестинского конфликта отмечается последние несколько лет. С начала 2015 года на территории Палестинской автономии в результате нападений погибло 40 израильтян, двое граждан США и 234 палестинца.

В свою очередь, и правительство Израиля не намерено идти на мир с Палестиной, основным требованием для которого ООН выдвигает прекращение строительства еврейских поселений в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе, сразу после вступления «друга Израиля» Дональда Трампа на пост президента США Израиль одобрил строительство 2500 домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 домов в Восточном Иерусалиме. Позднее к ним добавилось разрешение на строительство еще 3000 единиц жилья и объявление о возведении нового поселения взамен снесенного поселения Амона.

Таким образом, число домов, которое правительство Нетаньяху разрешило построить в еврейских поселениях на палестинской территории с начала года, уже больше, чем за весь 2016 год — несмотря на принятие в декабре 2016 года резолюции СБ ООН, которая вынесла запрет на «поселенческую активность» Израиля.