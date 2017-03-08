Саратов, 8 марта, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Накануне 8 марта проспект Кирова в Саратове — главная городская пешеходная улица — был украшен цветами и прекрасными женскими лицами. Пахло весной и предвкушением праздника.

Дмитрий Олейник Проспект Кирова, Саратов

Саратовчанки, как обычно, спешили по своим делам, но у многих были в руках букеты цветов. Солнце припекало, как летом, поэтому некоторые женщины сняли куртки, как, например, студентка из далекой африканской страны. Кстати, в Саратовском медицинском университете, учатся студенты из разных стран и с разным цветом кожи.

Дмитрий Олейник Проспект Кирова, Саратов

Возле Детского мира традиционно шла бойкая торговля букетами на любой вкус. Девушка прогуливала лошадь и присела отдохнуть. Женщины улыбались и поздравляли друг друга — «С наступающим!».