Оттава, 7 марта, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Решение Канады о продлении военной миссии на Украине не будет способствовать реализации Минских соглашений. Об этом говорится в комментарии посольства России в Канаде, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

Joe Laws, U.S. Air Force Канадские военные

«Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине контрпродуктивно и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано Минскими соглашениями», — отмечают в посольстве.

«Канаде следует оказывать давление на власти в Киеве для выполнения ими своих обязательств в рамках Минских соглашений и концентрации на поиске мирного решения вместо следования по пути военной авантюры», — подчеркнули в российском дипведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта стало известно, что Канада продлит миссию по подготовке украинских военнослужащих ещё на два года. В ближайшее время на Украину прибудут 200 военных инструкторов, которые заменят канадских военных, консультирующих украинскую армию с 2015 года в рамках операции Unifier («Объединитель»).

Комментируя данное решение, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Оттава «гордится своей помощью Украине и соблюдением обязательств по проведению важной тренировочной миссии».

Операция Unifier предусматривает обучение солдат и офицеров украинской армии тактике боевых действий и навыкам оказания первой помощи. Канадская сторона отмечала, что занятия с украинскими военнослужащими проводятся на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах.