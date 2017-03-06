Петропавловск-Камчатский, 7 марта, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Первый этап гонки на собачьих упряжках «Берингия» на Камчатке стал очень сложным именно для животных, которых в этих соревнованиях участвует более 200. Все из-за рыхлого снега на маршруте, по которому собакам тяжело идти. Они, как говорят каюры «закипают», то есть из-за напряженного бега быстро перегреваются и буквально ложатся на снег от усталости, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гонки «Берингия»

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Из-за этого в частности, еще даже не закончив первый этап, от дальнейшего участия в гонке накануне отказался священнослужитель Владислав Ревенок. С берингийской трассы каюра и его собак забрали на снегоходе и доставили в село Верхне-Хайрюзово.

«Собак жалко, — они ложатся, им плохо идти. Снег здесь, как песок. Мои собаки, в основном, привозные. Они все коротколапые у меня. Идти им было тяжело, они буксуют, пытаются, но потом ложатся. Мне жалко их», — рассказал Владислав Ревенок, отметив, что в ближайшие дни проведет встречи с прихожанами и службы в приходах Тигильского района Камчатки.

О тяжелом труде собак рассказал и другой участник гонки — Виталий Тишкин. «Прошли первый этап. Было тепло. На трассе очень глубокий снег, по которому собакам тяжело идти, поэтому они и устали. Устали и собаки, и каюры. Днем, когда на улице потеплело, собакам стало жарко, они побежали медленнее. Своих собак я берегу, поэтому временами мы останавливаемся на короткий отдых. Я проверяю лапы и в случае необходимости чищу их от снега. Из-за драки, произошедшей на Чабе, мне пришлось снять двух собак: Флору и Морошку. Теперь в моей упряжке осталось 12 собак. Несмотря на это я буду стараться дойти до финиша», — рассказал спортсмен.

Накануне на «Берингии» завершился первый этап. За двое суток после старта каюры дошли до Верхне-Хайрюзово. Это 218 км пути. Сегодня они отправятся в Усть-Хайрюзово, до которого 37 км.

Как сообщало ИА REGNUM, за участниками самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии в этом году можно следить в режиме он-лайн. Для этого каюрам раздали специальные устройства. Накануне трекеры двух каюров передали сигнал «SOS». К ним сразу же выехали представители группы сопровождения на снегоходах, однако выяснилось, что со спортсменами всё в порядке — кнопки экстренной помощи сработали из-за случайного нажатия.

Гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017» стартовала из села Эссо в воскресенье 5 марта. В этом году маршрут соревнований стал самым протяжённым за последние 15 лет. Упряжкам предстоит пройти порядка 1 500 километров пути. Финишировать каюры должны в посёлке Усть-Камчатск ориентировочно 28 марта.