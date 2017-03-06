Пекин, 7 марта, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Китай выразил свое неодобрение пусков ракет Северной Кореей, поскольку это, по его мнению, нарушает резолюцию Совбеза ООН, а также вынуждает все стороны к противодействию, сообщает 6 марта агентство «Синьхуа».

Kz.china-embassy.org Посол КНР в РК Гэн Шуан

Комментируя недавние пуски четырех баллистических ракет Северной Кореей, представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневной пресс-конференции заявил, что резолюции Совета Безопасности ООН содержат четкие формулировки касательно пусков баллистических ракет КНДР. При этом, Китай выступает против пусков, нарушающих резолюции Совета Безопасности.

Указывая на идущие совместные учения США и Южной Кореи, Гэн заявил, что все заинтересованные стороны должны продолжать противодействие, чтобы избежать провоцирования друг друга и усиления трений в регионе.

По словам Гэна, спецпредставитель КНР по вопросам отношений на Корейском полуострове, Ву Давэй имел телефонные разговоры с представителями США и Южной Кореи, в рамках которых выразил опасение Китая в связи с размещением американской системы ПРО (THAAD) на полуострове.

По словам Ву, военные учения не решат проблем на Корейском полуострове, однако могут привести к усилению конфронтации и усложнению ситуации.

Ву подчеркнул твердое несогласие Китая с установкой THAAD, а также призвал обе страны осознать обоснованность опасений Китая и подходить к решению вопроса подобающим образом.

Напомним, что КНДР 6 марта провела пуск сразу четырех баллистических ракет в сторону Японского моря. Последний пуск перед этим был 12 февраля.

При этом, США и Южная Корея с 1 марта проводят совестные военные учения Foal Eagle, которые наряду с планируемым размещением американской системы противоракетной обороны THAAD рассматриваются Китаем как угроза национальной безопасности.