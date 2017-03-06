Москва, 7 марта, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Украину не исключат из мирового сообщества, однако поддержание такой нервной обстановки как раз в интересах тех, кто подал иск. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил историк, публицист, профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

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«Мне кажется, что Украину, конечно, не исключат из мирового сообщества, но я согласен, что поддержание такого тлеющего конфликта и такой нервной обстановки, оно в интересах тех, кто подал иск. Это из цикла «не догоним, но, по крайней мере, согреемся». У меня возникает аналогия с неустанной борьбой, которую некоторые силы США ведут против президента Трампа. Они тоже действуют по этому принципу».

Как сообщало ИА REGNUM, слушания по иску Украины против России начались в Международном суде ООН накануне, 6 марта.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Россию в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Также власти Украины считают, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.