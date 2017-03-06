Москва, 7 марта, 2017, 01:58 — ИА Регнум. То, что сегодня делает Украина, ее официальный представитель в Международном суде ООН, ни в какие ворота не лезет. Это позор для всей правовой системы Украины. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

George Hodan Суд

Читайте также: Украина сформулировала обвинения в адрес России в Международном суде ООН

«Международный суд рассматривает дела террористов, тех, кто убивает кого-то, тех, кто совершает акты насилия. Прямой пример — Сирия, все, кто там взял оружие и уничтожает население, борются с действующей властью, вот они террористы. Террористы — все те батальоны, которые действуют на территории Украины. Вот этот Семенченко. Судили гитлеровских фашистов», — обозначил спикер.

«Я много лет помогал детям Ирака, почему тогда никто не обращался в международный суд? Мы помогали Ливии, Сирии. Везде, где война, любой гражданин планеты может и должен оказать какую-то помощь, — добавил Владимир Жириновский. — Никогда в истории человечества такой глупости не было, чтобы люди, которые оказывают помощь, их обвинять террористами».

Как сообщало ИА REGNUM, слушания по иску Украины против России начались в Международном суде ООН накануне, 6 марта. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Россию в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Также власти Украины считают, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.